Stand: 05.06.2022 19:48 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils gewinnen gegen Berlin Thunder

Die Hamburg Sea Devils haben zum Saisonauftakt in der European League of Football (ELF) gewonnen. Im Heimspiel im Stadion Hoheluft setzten sie sich am Sonntagnachmittag mit 43:18 (7:3,16:3,14:0,6:12) gegen Berlin Thunder durch. Als Ziel für ihre zweite Saison in der ELF hatten die Sea Devils den Titel ausgegeben. | Sendedatum NDR 90,3: 05.06.2022 18:55

