Stand: 18.06.2023 16:35 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils gelingt erster Saisonsieg

Den Hamburg Sea Devils ist der erste Saisonsieg in der European League of Football geglückt. Nach den Niederlagen in den Partien bei den Panthers Wroclaw und im Volksparkstadion gegen Rhein Fire gelang der Mannschaft von Head Coach Charles Jones ein 34:17 (10:3) bei den Cologne Centurions. Nächster Gegner ist am kommenden Sonntagnachmittag Berlin Thunder.

