Stand: 27.09.2022 17:50 Uhr American Football: Edebali beendet Profi-Karriere

Der frühere NFL-Profi Kasim Edebali hat seine aktive Karriere als Football-Profi beendet. Diese Entscheidung teilte der 33-Jährige nach der Final-Niederlage mit den Hamburg Sea Devils am vergangenen Wochenende in der European League of Football auf Instagram mit. "In Hamburg sagt man tschüss! Im Jahr 1999 begann alles und nun 23 Jahre später hört es auf", schrieb Edebali.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 27.09.2022 | 16:30 Uhr