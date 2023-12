Stand: 07.12.2023 17:25 Uhr Amateurfußball: Keine Spiele am Wochenende in Hamburg

In Hamburg finden auch am kommenden Wochenende keine Fußballspiele auf Verbandsebene statt. Der Hamburger Fußballverband vermeldete am Donnerstag bereits die zweite Generalabsage hintereinander. Auch in Schleswig-Holstein finden keine Spiele statt. Die Platzverhältnisse nach den Schneefällen lassen, wie bereits am Vorwochenende, keine regulären Spielbedingungen zu, teilten die Verbände mit.

