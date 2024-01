Stand: 28.01.2024 13:30 Uhr Amanda Babaei Vieira erhält Ulrich-Wildgruber-Preis

Die Schauspielerin Amanda Babaei Vieira hat am Sonntag im Hamburger St.-Pauli-Theater den mit 10.000 Euro dotierten Ulrich-Wildgruber-Preis erhalten. Zwischen 2013 und 2023 spielte sie als Gast in diversen Inszenierungen am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Die nach dem 1999 verstorbenen Schauspieler Ulrich Wildgruber benannte Auszeichnung ist ein Theaterpreis zur Förderung junger Schauspielerinnen und Schauspieler.

