Viel Schnee am Wochenende in Hamburg? Lage unklar

Stand: 04.02.2021 14:55 Uhr

Regen und Schneematsch haben das Straßenbild in Hamburg am Donnerstag geprägt. Ob der erwartete starke Schneesturm am Wochenende Norddeutschland tatsächlich erreicht und wie viel Schnee er im Gepäck hat, ist noch unklar.