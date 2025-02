Am Sonnabend wieder größere Demos in Hamburger Innenstadt

Stand: 07.02.2025 16:30 Uhr

Auch an diesem Sonnabend wird es eng in der City: Zwei Demos sind für den Mittag angekündigt. Erst am vergangenen Wochenende hatten bis zu 80.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt demonstriert.