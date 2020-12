Am Mittwoch harter Lockdown - auch in Hamburg Stand: 13.12.2020 12:47 Uhr Hamburg geht wie auch andere Bundesländer am Mittwoch in einen erneuten Lockdown. Das hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Sonntag nach einer Bund-Länder-Konferenz bestätigt.

Er kündigte an, die bundesweiten Beschlüsse in der Hansestadt größtenteils zu übernehmen. Am Nachmittag soll es eine weitere Pressekonferenz in Hamburg dazu geben, die wir hier in einem Livestream übertragen. "Die Lage ist ernst", sagte Tschentscher mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen.

Livestream hier ab 13.12.2020 16:00 Uhr

Viele Läden müssen ab Mittwoch schließen

Viele Geschäfte des Einzelhandels sowie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen müssen nach dem Bund-Länder-Beschluss ab kommendem Mittwoch bis zum 10. Dezember zum Schutz vor Corona schließen. Geöffnet bleiben sollen dagegen Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser und Apotheken. Ebenso sollen Kunden und Kundinnen Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen weiter nutzen können.

Schulpflicht wird ab Mittwoch ausgesetzt

Tschentscher kündigte für Mittwoch die Aussetzung der Schulpflicht in Hamburg an. Die Schulen und Kitas blieben aber bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, sagte Tschentscher. Der Senat werde im Laufe des Tages einen entsprechenden Beschluss fassen.

Bund und Länder einigten sich darauf, dass weiterhin maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen können. Über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. Dezember sollen vier weitere Personen aus dem engen Familienkreis dazukommen können.

Verkauf von Feuerwerk verboten

An Silvester und Neujahr gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Die Kommunen sollen festlegen, wo das Zünden von Feuerwerk verboten ist. Zudem soll es in diesem Jahr kein Feuerwerk zum Kaufen geben, der Verkauf wird generell verboten. Darüber hinaus wird an die Bürger appelliert, auf das Zünden bereits vorhandener Pyrotechnik zu verzichten, um Verletzungen zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten. Für den gesamten Lockdown gilt ein striktes Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

Alkoholkonsum im Freien untersagt

Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum soll demnach vom 16. Dezember bis 10. Januar untersagt werden. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

