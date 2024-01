Stand: 29.01.2024 08:53 Uhr Am Krankenhaus Groß Sand: Kampfmittelräumdienst untersucht Boden

Das Krankenhaus Groß Sand in Wilhelmbsburg bereitet sich auf eine mögliche Evakuierung vor. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr untersucht einen verdächtigen Gegenstand, in unmittelbarer Nähe zur Klinik. Am Dienstag soll feststehen, ob es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Am Montag und Dienstag sind in der Klinik keine Besuche möglich, auch Operationen wurden verschoben.

