Stand: 23.03.2022 18:56 Uhr Am Dienstag kamen 600 Geflüchtete aus der Ukraine

Am Dienstag sind weitere 600 ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Hamburg gekommen. Diese Zahl gab die Innenbehörde am Mittwoch bekannt. In der vergangenen Woche waren es im Schnitt 1.000 pro Tag. Insgesamt sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fast 17.800 Menschen in Hamburg gezählt worden, von denen gut 11.600 offiziell registriert wurden. Die Registrierung ist erforderlich, um Sozialleistungen zu bekommen oder arbeiten zu dürfen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 19:30

