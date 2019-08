Stand: 06.08.2019 16:21 Uhr

Altreifen auf dem Öjendorfer Friedhof entsorgt

Unbekannte haben auf dem Öjendorfer Friedhof massenhaft alte Autoreifen entsorgt. Die Reifen müssen nun auf Kosten der Friedhofsverwaltung entsorgt werden.

120 Altreifen in der Nähe der Gräber

Ein Anrufer hatte am Wochenende die Polizei alarmiert: In Sichtweite der Gräber lagen zwei große Haufen alter Autoreifen. Die Friedhofsverwaltung zählte insgesamt rund 120 Altreifen und ist entsetzt: Das ist respektlos gegenüber den Verstorbenen und ihren Angehörigen, so Sprecher Lutz Rehkopf.

Friedhofstor abends nicht verschlossen

Seine Erklärung: Die Täter hätten offenbar gezielt ausgenutzt, dass eines der Friedhofstore am südlichen Eingang abends nicht geschlossen werden konnte, da es defekt war. Die Friedhofsverwaltung hat nun einen Container für die Autoreifen bestellt. Und muss die Entsorgungskosten in Höhe von rund 800 Euro tragen.

Die Polizei ermittelt

Außerdem ermittelt die für Umweltdelikte zuständige Wasserschutzpolizei. Aufgrund der großen Anzahl der Autoreifen wird davon ausgegangen, dass vermutlich ein Autohändler oder eine Kfz-Werkstatt für den Schaden verantwortlich ist.

