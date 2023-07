Altonas Bezirkschefin geht mit Anzeigen gegen falsches Zitat vor Stand: 20.07.2023 07:26 Uhr Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) geht mit mehr als 70 Strafanzeigen gegen einen Shitstorm vor. Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer hatten ein Bild der Politikerin zusammen mit einem falschen Zitat verbreitet.

Das Foto und das falsche Zitat sind schon acht Jahre alt. Damals war von Berg Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ihr waren die Worte in den Mund gelegt worden: "Es ist gut so, dass wir Deutsche bald in der Minderheit sind". Diese Worte hat von Berg nie gesagt. Aber in der aufgeregten Flüchtlingsdebatte war das damals vielen egal.

Vor sechs Woche kursierte das alte Zitat erneut

Die Folge: Beleidigungen und Gewaltfantasien in sozialen Medien und per E-Mail, Morddrohungen und Beschimpfungen auf der Straße - auch gegen die Familie der Politikerin. Es sei die Hölle gewesen, sagt die heutige Altonaer Bezirksamtsleiterin - und es habe nie ganz aufgehört. Vor gut sechs Wochen kursierte das alte Zitat wieder bei Twitter.

Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt

Diesmal suchte von Berg Hilfe beim Berliner Verein HateAid - und der hatte Erfolg. Das Foto und das falsche Zitat sind von mehr als 70 Accounts gelöscht worden. Gegen die Inhaberinnen und Inhaber wurde Anzeige erstattet - aber nur eine Handvoll ist bisher namentlich bekannt. Die vielen anderen muss die Hamburger Staatsanwaltschaft nun ermitteln. Ihnen droht in der Regel eine Geldstrafe.

