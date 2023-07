Stand: 20.07.2023 12:33 Uhr Altonaer Bahnhof: Mann wegen "Hitlergruß" festgenommen

In der Nacht zum Donnerstag soll ein Betrunkener am Bahnhof in Altona gegenüber Jugendlichen mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt haben. Außerdem soll er dabei "Heil Hitler" gerufen haben. Streifenbeamte nahmen den 64-Jährigen mit auf ihr Revier. Sein Atemalkoholtest ergab 3,05 Promille.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.07.2023 | 13:00 Uhr