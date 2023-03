Stand: 01.03.2023 13:16 Uhr Altona: Zusteller soll Pakete unterschlagen haben

Ein Paket-Zusteller in Altona soll in großem Stil Pakete nicht zugestellt, sondern gestohlen haben. Mit einem gefälschten Ausweis hatte der Mann einen Lagerraum angemietet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort entdeckten Fahnderinnen und Fahnder eine größere Menge Pakete. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Warenwert der unterschlagenen Sendungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der Verdächtige wurde dem Haftrichter zugeführt.

