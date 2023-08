Stand: 24.08.2023 18:20 Uhr Altona: Tschentscher startet "Einheitsbuddeln" mit einer Linde

Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger zum Bäumepflanzen aufgerufen. Am Donnerstag startete die bundesweite Kampagne "Einheitsbuddeln" in Altona. Schirmherr ist immer der Bundesratspräsident - in diesem Jahr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er planzte im Fischers Park eine Silber-Linde.

