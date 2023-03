Stand: 11.03.2023 09:23 Uhr Altona: Sechs Menschen durch umstürzenden Baum verletzt

In Altona ist am Freitag gegen Mitternacht ein 15 Meter hoher Baum umgestürzt. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Sie standen in einem Innenhof im Zeiseweg vor einem Club, als der Baum umfiel. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die umliegenden Häuser wurden nicht beschädigt.

