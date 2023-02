Altona: Schüsse auf offener Straße sorgen für Polizeieinsatz Stand: 11.02.2023 07:00 Uhr Im Hamburger Stadtteil Altona haben Schüsse am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Hintergrund ist offenbar ein Streit im kriminellen Milieu, wie die Polizei vermutet.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten sich am Freitagabend bei der Polizei. Sie hatten in der Nähe der Pauluskirche Schüsse gehört. Sofort rasten mehrere Streifenwagen an den Tatort. In der Straße "An der Pauluskirche" fanden die Beamtinnen und Beamten tatsächlich mehrere Patronenhülsen und ein Einschussloch in einem Auto.

Mutmaßliches Opfer meldet sich bei Polizei

Die Zeuginnen und Zeugen hatten außerdem von mehreren Männern berichtet, die nach der Tat weggerannt sein sollen. Die Polizei machte sich auf die Suche nach ihnen - konnte aber niemanden finden. Mittlerweile hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der an dem Vorfall beteiligt gewesen sein soll. Er sagte der Polizei, dass er ausgeraubt worden sei. Weitere Angaben machte er nicht.

Drohgebärden im kriminellen Milieu?

Die Polizei scheint ihm nicht wirklich zu glauben. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass an der Pauluskirche ein Milieu-Streit eskalierte. Die Schüsse könnten nach Informationen von NDR 90,3 eine Art Warnung gewesen sein. Die Kriminalpolizei sicherte noch am Abend Spuren und ermittelt jetzt in dem Fall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 11.02.2023 | 07:00 Uhr