Stand: 25.08.2023 16:00 Uhr Altona: Rauch am ICE sorgt für Feuerwehreinsatz

Feuerwehreinsatz am Bahnhof Altona: Im Triebwagen eines ICE hat sich am Freitagmittag ein Drehgestell derartig erhitzt, dass Rauch aus der Lok drang. Die alarmierte Feuerwehr stellte aber keine offenen Flammen fest. Die Deutsche Bahn konnte den Triebwagen nach einer Stunde austauschen, die Fahrgäste konnten in Richtung München fahren.

