Altona: Polizei ermittelt Besitzer von herrenlosem Hund

Ein Hund ist am Dienstag mehr als eine Stunde alleine im Bahnhof Altona unterwegs gewesen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Das Tier war zuerst alleine in einen Supermarkt gelaufen und setzte sich dann vor eine Buchhandlung. Eine Frau nahm den Hund auf den Arm und brachte ihn der Bundespolizei. Die konnte über einen Chip den Besitzer ermitteln.

