Altona: Lkw-Sichttest für Radfahrer

Wie gut sieht man am Steuer eines Lastwagens Radfahrende beim Rechtsabbiegen? Das haben am Donnerstag 150 Radfahrer und Radfahrerinnen in Altona testen können, indem sie sich selbst auf den Fahrersitz eines Lkw setzen durften. Grund für die Aktion der Polizei sind die Abbiege-Unfälle, die Hamburg regelmäßig hat. Bei Unfällen mit Lastwagen gab es in diesem Jahr schon neun Tote.

