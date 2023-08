Stand: 20.08.2023 16:53 Uhr Altona: Lebloser Mann in Nachtzug entdeckt

Im Bahnhof Altona haben Reinigungskräfte am Sonntag einen leblosen Mann in einem Zug entdeckt. Alarmierte Bundespolizisten begannen mit der Wiederbelebung, bis Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen. Der 25-Jährige kam in einem Krankenhaus. Er war um neun Uhr morgens mit dem Nachtzug aus Zürich gekommen. Warum er zusammenbrach, ist noch unklar.

