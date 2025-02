Stand: 04.02.2025 19:27 Uhr Altona: Jobmesse soziale Berufe der Diakonie

Unter dem Motto "Next Step Diakonie" präsentierten im Dorothee-Sölle-Haus in der Königstraße am Dienstagnachmittag mehr als 30 Ausstellerinnen und Austeller ihre Arbeitsangebote - darunter Krankenhäuser, Schulen und Hochschulen aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Messe richtete sich laut Diakonie einerseits an Berufsanfängerinnen- und Anfänger, andererseits auch an Fachkräfte, Quereinsteigende und Jobsuchende. Interessierte konnten Berufsfelder wie zum Beispiel Pflege, Erziehung und Logopädie kennenlernen und Fragen stellen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.02.2025 | 19:30 Uhr