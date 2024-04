Stand: 03.04.2024 18:45 Uhr Altona: Gasleitung beschädigt - Großeinsatz der Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag erneut zu einem Großeinsatz wegen eines Gaslecks ausgerückt. Dieses Mal hatte ein Baggerfahrer auf der Großbaustelle im Bereich Königstraße/Mörkenstraße in Altona eine Leitung beschädigt. Sie ist mittlerweile abgedichtet und es besteht keine Gefahr mehr. Am Donnerstagabend mussten in Schnelsen Anwohnerinnen und Anwohner stundenlang ihre Wohnungen verlassen, weil bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war.

