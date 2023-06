Stand: 07.06.2023 19:44 Uhr Altona: Bauarbeiten für Schulcampus Struenseestraße starten

Nach mehreren Jahren Verzögerung haben am Mittwoch offiziell die Bauarbeiten für den Schulcampus Struenseestraße in Altona begonnen. Direkt neben der S-Bahn-Station Königsstraße entstehen ingesamt drei Schulen - die Grundschule an der Elbe, das Struensee-Gymnasium sowie das Deutsch-Französische Gymnasium. Der Start der Bauarbeiten verzögerte sich bereits mehrfach wegen Planungsfehlern. Probleme verursachten unter anderem der unter dem Gelände liegende S-Bahn-Tunnel sowie eine Tiefgarage. Die Baukosten liegen bei 100 Millionen Euro. In zwei Jahren soll der Schulcampus fertig sein.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.06.2023 | 19:30 Uhr