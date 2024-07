Stand: 04.07.2024 16:28 Uhr Altona: Arbeiter bei Sturz von Baugerüst schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Altona ist am Donnerstag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann stürzte in der Königsstraße von einem Baugerüst drei Stockwerke tief. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Warum der Bauarbeiter abstürzte, ermittelt nun die Hamburg Polizei.

