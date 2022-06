Stand: 19.06.2022 17:40 Uhr Altona: 29-Jährige offenbar vergewaltigt

Eine 29-jährige Frau ist in Altona vermutlich Opfer eines Sexualdeliktes geworden. In der Nacht zu Sonntag habe ein Mann sie in der Straße Pepermölenbek vergewaltigt, so die Polizei. Sie nahm einen 32-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen fest, entließ ihn wegen mangelnder Haftgründe jedoch wieder. Die Ermittlungen zu der möglichen Tat dauern noch an. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 20.06.2022 19:30

