Altersteilzeit: Senator lehnt Sonderregel für Hamburg-Beschäftigte ab

Stand: 15.04.2025 17:50 Uhr

Die Tarifstreitigkeiten im öffentlichen Dienst gehen in Hamburg möglicherweise in eine neue Runde. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten der Stadt eine Regelung zur Altersteilzeit. Eine Sondereinigung in Hamburg steht für Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) aber nicht zur Debatte.