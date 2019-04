Stand: 27.04.2019 07:00 Uhr

Alter Elbtunnel in Zukunft ohne Autos

Gerade ist die Oströhre nach acht Jahren Sanierung fertig geworden, jetzt wird bekannt, dass Autos den Alten Elbtunnel in Hamburg künftig nicht mehr nutzen sollen. Voraussichtlich nur noch sechs Wochen sind sie dort erlaubt, dann beginnt die Sanierung der maroden Weströhre - und damit die Sperrung für den Kfz-Durchgangsverkehr. So steht es in einem Schreiben von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) an die Bürgerschaft.

Oströhre des Alten Elbtunnels ist fertig saniert Hamburg Journal - 26.04.2019 19:30 Uhr Ein Hamburger Wahrzeichen erstrahlt in neuem Glanz: Nach mehr als acht Jahren Bauzeit wurde die Oströhre des Alten Elbtunnels wiedereröffnet. 360.000 Fliesen wurden erneuert.







Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks: "Zeitpunkt macht Sinn"

Nur Polizei und Feuerwehr dürfen dann im Einsatz weiter durch die 100 Jahre alten Tunnelröhren. SPD und Grüne in der Bürgerschaft hatten den Senat im vergangenen Sommer dazu aufgefordert, zu prüfen, ob der Tunnel autofrei werden kann. Der Zeitpunkt jetzt mache Sinn, sagt Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. Die Oströhre sei aufwendig saniert worden, da mache es keinen Sinn, die Röhre Autoabgasen auszusetzen.

Damit Radfahrer besonders morgens und abends schneller durch den Tunnel kommen können, sind die historischen Lastenaufzüge seit Jahresbeginn länger geöffnet. Die kleinen Personenaufzüge reichen mittlerweile kaum noch aus. Jährlich nutzen mehr als eine Million Fußgänger und 300.000 Radfahrer den Tunnel. Nur noch gut 100 Autos pro Tag unterqueren im Alten Elbtunnel die Elbe.

Elbtunnel wieder frei - aber ohne Autos NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.04.2019 08:00 Uhr Die Oströhre des Alten Elbtunnels ist saniert, bald ist die Weströhre dran. Dann sollen Autos ganz dort verbannt werden. Dietrich Lehmann berichtet.







2024 soll die Weströhre fertig sein

Die 426 Meter langen Röhren des Alten Elbtunnels verbinden die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Die Oströhre war am Freitag nach acht Jahren Sanierung wiedereröffnet worden. Bereits am 3. Juni soll nach Angaben der Hafenbehörde Hamburg Port Authority die Erneuerung der Weströhre beginnen. Die Wiedereröffnung der zweiten Röhre ist für 2024 geplant. Damit wird sich die Sanierungszeit auf insgesamt 30 Jahre summieren.

Die Arbeiten hatten 1994 an den Einfahrten begonnen. Danach wurden die Schachtgebäude und die darin befindliche Technik erneuert. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rund 60 Millionen Euro pro Röhre belaufen.

Von St. Pauli nach Steinwerder



































