Alter Elbtunnel: Sanierung kommt gut voran Stand: 15.08.2023 08:10 Uhr Er ist 111 Jahre alt und wird zurzeit aufwendig saniert: der St. Pauli Elbtunnel - auch Alter Elbtunnel genannt. Die Arbeiten an der östlichen Röhre sind schon länger abgeschlossen, bei der Sanierung der Weströhre kommen die Arbeiten laut Hamburg Port Authority (HPA) gut voran.

Der obere Teil der Tunnelröhre, also das Deckengewölbe, ist mittlerweile fertig, jetzt laufen die Sanierungsarbeiten am unteren Teil der Weströhre. Wo später wieder Bürgersteige und Fahrbahn verlaufen, liegen zurzeit die sogenannten Tübbings frei.

"Wir sind im Endspurt"

Diese Fugen zwischen den Stahlelementen, aus denen die Tunnelröhre besteht, werden überprüft und - wo notwendig - neu abgedichtet. Als Schutz vor giftigem Bleistaub tragen die Arbeiter Schutzanzüge und Atemschutzgeräte. "Wir sind im Endspurt", sagt der Projektleiter der HPA Martin Bornhöft.

Gesamtprojekt soll 2026 fertig sein

Trotzdem bleibt noch viel zu tun - vom Brandschutz über die Belüftung bis zur Beleuchtung. In Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz werden die historischen Fliesen des St. Pauli Elbtunnels in einem Teilbereich der Weströhre erhalten, die übrigen Fliesen neu hergestellt. Bis Ende 2026 sollen alle Arbeiten an der Weströhre abgeschlossen sein.

Die Kosten für die Sanierung der Weströhre bezifferte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) im Mai auf 75,8 Millionen Euro. Das Gesamtprojekt wird auf 131 Millionen Euro geschätzt.

Der 1911 eröffnete Tunnel verbindet mit einer Länge von 426 Metern die Landungsbrücken im Stadtteil St. Pauli mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Das Hamburger Wahrzeichen wird seit 1995 instandgesetzt - allein die 2011 begonnene Sanierung der Oströhre dauerte mehr als acht Jahre. In den ersten Planungen wurden die Kosten ursprünglich einmal auf rund 16 Millionen Euro geschätzt.

Mehr zu den Sanierungsfortschritten des St. Pauli Elbtunnels sehen Sie heute um 19.30 Uhr im Hamburg Journal.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen