Stand: 21.06.2023 18:44 Uhr Altengamme: Feuer in Scheune

In Altengamme sind am Mittwochnachmittag 20 Feuerwehrleute zu einer brennenden Scheune ausgerückt. Warum sich der Brand am Altengammer Hausdeich ausgebreitet hat, ist noch nicht geklärt. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Ein nahegelenes Reetdachhaus blieb von den Flammen verschont.

