Alte Damen betrogen: Geständnisse vor Gericht Stand: 26.10.2020 15:57 Uhr Mit einem Geständnis hat am Montag in Hamburg der Prozess um zwei mutmaßliche Polizistentrick-Betrüger begonnen.

Die 20-jährige Frau und ihr drei Jahre älterer Lebensgefährte sollen mit ihrer Bande 85.000 Euro von älteren Damen erbeutet haben.

"Ich habe nur das Geld gesehen"

"Ich habe nur das Geld gesehen und nicht, was ich bei den Opfern anrichte", hieß es in einer Erklärung der jungen Frau, die sie von ihrem Anwalt verlesen ließ. Die 20-Jährige soll voriges Jahr für eine Polizistentrick-Bande als Abholerin fungiert haben. Die Bande rief gezielt Frauen mit altmodisch klingendem Namen an, gab sich als Polizei aus und behauptete, Diebe hätten es auf das Geld der Seniorin abgesehen.

Das sollten sie der Polizei aushändigen, es käme gleich jemand vorbei. Diesen Job übernahm dann offenbar die Angeklagte. Ihr mitangeklagter Freund soll zu den Opfern gefahren sein. In einem Fall soll sich die 20-Jährige sogar als Mitarbeiterin einer sozialen Organisation ausgeben und die gehbehinderte 92-jährige Rentnerin zur Bank begleitet haben.

Bewährungsstrafen möglich

Die beiden Angeklagten gestanden die Vorwürfe. Dadurch kommen sie möglicherweise mit Bewährungsstrafe davon - und sie ersparen den hochbetagten Opfern eine Aussage vor Gericht.

