Stand: 12.02.2023 21:02 Uhr Alt-Bundespräsident Wulff besucht Türkische Gemeinde Hamburg

Alt-Bundespräsident Christian Wulff hat am Wochenende die Türkische Gemeinde Hamburg besucht. Geplant war seine Visite, um das Anwerbeabkommen zu feiern. Allerdings wurde der Termin vom Erdbeben in der Türkei und Syrien überschattet. Wulff und die Türkische Gemeinde legten eine Schweigeminute für die Opfer ein. Außerdem hatten Mitglieder der Gemeinde Geld- und Sachspenden organisiert. „Da muss jetzt die Welt helfen und zusammenstehen“, so Wulff.

Dieses Thema im Programm: 11.02.2023 | 11:00 Uhr