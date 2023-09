Alsterschwimmhalle befüllt 50-Meter-Becken - Eröffnung im November Stand: 05.09.2023 12:40 Uhr "Wasser marsch!", heißt es in der Alsterschwimmhalle. Nach mehr als drei Jahren Sanierung rückt die Wiedereröffnung des größten Schwimmbads in ganz Hamburg näher. Am Dienstagmorgen wurde dafür der Hahn im großen 50-Meter-Becken aufgedreht.

Die Hamburger Alsterschwimmhalle startet nach dreijährigen Bauarbeiten am 27. November in den regulären Betrieb. Bereits am Dienstag ist dafür nun auch in das letzte Becken, das 50-Meter-Sportbecken, das Wasser eingelassen worden. Innerhalb der kommenden zehn Tage soll das Becken voll sein, erklärte Projektleiter Ingo Schütz dazu. Insgesamt 4,5 Millionen Liter Wasser sollen dafür fließen.

Fünf Becken und Zehn-Meter-Sprungturm

Ab November soll die Schwimmhalle in Hohenfelde dann wieder mit fünf Becken und einem Zehn-Meter-Sprungturm zum Schwimmen einladen. Zudem ist der Trocken-Trainingsbereich deutlich vergrößert worden. Bei der Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes gab es große bauliche Herausforderungen. Sowohl der Zehn-Meter-Sprungturm als auch die charakteristische Dachform mussten erhalten bleiben.

Weitere Arbeiten im Innen- und Außenbereich

Bis zur Wiedereröffnung stehen noch Arbeiten im Innenbereich und an der Außenanlage an. Künftig können die Besucherinnen und Besucher auch die Tiefgarage unter der Halle nutzen.

Weitere Informationen Alster-Schwimmhalle: So sieht es auf der Baustelle aus Hamburgs größtes Schwimmbad wird zurzeit saniert. Laut Bäderland liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Für Ende 2023 ist die Wiedereröffnung geplant. (11.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.09.2023 | 11:12 Uhr