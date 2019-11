Stand: 19.11.2019 13:03 Uhr

Alsterschwäne ziehen ins Winterquartier

Die große Freiheit der Außenalster ist für die Hamburger Schwäne erst mal vorbei: "Schwanenvater" Olaf Nieß hat rund 70 der insgesamt 120 Tiere am Dienstag in ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich gebracht.

Hamburgs Schwäne ziehen zum Mühlenteich NDR 90,3 - 19.11.2019 11:40 Uhr Die Zeit der großen Alsterausflüge ist für die Hamburger Schwäne erst mal vorbei: Der "Schwanenvater" hat die ersten der 120 Tiere zusammengetrieben und ins Winterquartier gebracht.







Am Vormittag wurde die "weiße Flotte" zunächst in der Rathausschleuse zusammengetrieben. Dort wurden die Tiere von Helfern fixiert, auf Verletzungen untersucht und auf Boote geladen, die sie zum Mühlenteich brachten. Die Aktion dauert in diesem Jahr drei Tage, wie Nieß sagte. In diesem Jahr hatten neun Alsterschwäne den heißen und trockenen Sommer nicht überlebt.

Alsterschwäne jahrhundertelange Tradition

In ihrem Winterquartier werden die zum Teil flugunfähigen Vögel während der kalten Jahreszeit von Helfern versorgt, bevor sie im Frühjahr auf die Außenalster zurück dürfen. Sie gelten als eines der Wahrzeichen der Hansestadt. Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Die Hansestadt brach damit den Brauch, dass die Schwanenhaltung nur Königen und Fürsten vorbehalten war. Das Amt des Schwanenvaters gibt es bereits seit 1674.

