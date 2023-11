Stand: 07.11.2023 21:00 Uhr Alsterhaus von Cyber-Angriff betroffen

Auf das Berliner Luxus-Kaufhaus KaDeWe hat es einen Cyber-Angriff gegeben, von dem auch das Alsterhaus in Hamburg betroffen ist. Die Kundinnen und Kunden wurden darüber vom Chef der KaDeWe Group, Michael Petershain, per Rundmail informiert. Hinter der Hacker-Attacke sollen russische Cyber-Kriminelle stecken. Der Angriff passierte schon in der Nacht zu Freitag. Mittlerweile sei der Notbetrieb in den Geschäften wieder aufgehoben worden, so Petershain. Die KaDeWe Group hat Strafanzeige erstattet. | NDR 90,3: 07.11.2023 21:00 Uhr

