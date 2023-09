Stand: 20.09.2023 15:22 Uhr Alsterdorf: Schallschutzwand drohte umzustürzen

In Alsterdorf hat es am Mittwoch einen größeren Einsatz gegeben, weil in der Sengelmannstraße eine Schallschutzwand umzustürzen drohte. Ein Kran konnte das fünf mal fünf Meter große Teilstück schließlich aus der Erde ziehen. Es wurde dann abtransportiert. In der Sengelmannstraße laufen gerade Bauarbeiten, um die Geh- und Radwege zu erneuern. Dafür wurden am Dienstag Teile der Lärmschutzwand entfernt. Das übrig gebliebene Teil war offenbar nicht stabil genug, um alleine stehen bleiben zu können.

