Stand: 12.02.2023 13:01 Uhr Alsterdorf: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher auf dem Sofa

Die Polizei hat am Sonnabendnachmittag in Alsterdorf einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Anwohnende hatten in einem benachbarten Einfamilienhaus in der Straße Frühlingsgarten verdächtige Geräusche gehört und den Notruf gewählt. Vor Ort stellten die Beamten und Beamtinnen fest, dass jemand in das Obergeschoss eingestiegen war. Kurz darauf konnten sie einen 30-jährigen Mann festnehmen, der im Wohnzimmer auf dem Sofa saß.

