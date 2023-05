Stand: 06.05.2023 08:26 Uhr Alsterdorf: Mann bedroht Frauen mit Messer - ein Verletzter

Am Bahnhof Lattenkamp im Hamburger Stadtteil Alsterdorf hat ein Streit in der U-Bahn am Freitagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein älterer Mann hatte sich in der U1 Richtung Norderstedt bei vier jungen Frauen über ihr Verhalten beschwert - dann zückte er ein Messer. Ein junger Mann ging dazwischen und wurde leicht an der Stirn verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

