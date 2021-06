Alster, Elbe, Stadtpark: Tausende Jugendliche treffen sich Stand: 12.06.2021 06:29 Uhr Auch dieses Wochenende hat in Hamburg wieder mit zahlreichen Feiern an Alster und Elbe sowie im Stadtpark begonnen. Dort trafen sich bei milden Temperaturen Tausende Jugendliche.

Laute Bässe dröhnten über die große Festwiese im Stadtpark, überall saßen Jugendliche in Gruppen zusammen, um zu reden und zu feiern. Als die Lage immer unübersichtlicher wurde und sich die ersten Schlägereien ereigneten, zog die Polizei immer mehr Kräfte zusammen und baute einen Lichtmast auf, der das Geschehen in grelles Licht tauchte.

Am Mühlenkamp in Winterhude löste die Polizei eine Gruppe von rund 150 Menschen auf. Die Jugendlichen hatten laut Musik gehört und getanzt. Auch am Winterhuder Kai trafen sich erneut viele Menschen an der Alster, dort kontrollierten Polizisten auch mithilfe von Taschenlampen, ob die Corona-Regeln eingehalten wurden. Erstes Fazit der Polizei: Es sei zwar viel los gewesen, insgesamt sei aber nicht viel passiert. Gegen 0.30 Uhr kehrte fast überall Ruhe ein.

Beamte sollen flexibel eingesetzt werden

Vor dem Wochenende hatte die Polizei mitgeteilt, dass vor allem Treffen größerer Gruppen sollen vermieden werden sollen. Dafür hatte sie Kräfte aufgestellt, die flexibel eingesetzt werden können - je nachdem, wo gerade gefeiert wird.

