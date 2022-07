Stand: 13.07.2022 16:21 Uhr Alle Infos zum NDR Festival in Volksdorf

Vier hochkarätige Live-Acts erwarten die Besucherinnen und Besucher des NDR Festivals in Volksdorf am Wochenende 23. und 24. Juli: der belgische Musiker Milow, die britische Gruppe Londonbeat, The Rattles aus Hamburg sowie die Partyband Good Music Live.