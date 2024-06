Alle Bäderland-Freibäder in Hamburg von heute an geöffnet Stand: 24.06.2024 06:09 Uhr Angesichts der steigenden Temperaturen öffnen von heute an in Hamburg alle Freibäder des städtischen Betreibers Bäderland.

Bisher ist von den Sommerfreibädern erst das Kaifu-Bad in Eimsbüttel geöffnet. Nun folgen mit Billstedt, Bondenwald, Finkenwerder, Marienhöhe, Neugraben, Osdorfer Born und dem Naturbad Stadtparksee auch die restlichen Sommerfreibäder. Nach wie vor sind außerdem die Ganzjahresfreibäder geöffnet - das Bille-Bad in Bergedorf, das Familienbad Rahlstedt, das Festland in Altona, das Holthusenbad in Eppendorf und das Parkbad in Volksdorf.

Videos 2 Min Kaifu-Schwimmbad eröffnet die Freibadsaison Die Preise sind leicht gestiegen. Neu in dieser Saison: In vielen Bädern gibt es jetzt kostenlos Sonnencreme. 2 Min

Einzelne Ruhetage in Sommerfreibädern angekündigt

In Billstedt und Finkenwerder schließen ab Montag die Hallenbäder. Auch die Bartholomäustherme geht in die Sommerpause. Zudem werden nach Angaben von Bäderland die Sommerfreibäder einzelne Ruhetage einlegen. "Dies ist nötig, da wir zwar personell immer besser aufgestellt sind, aber die Saisonspitze für eine gleichzeitige Öffnung aller Standorte noch nicht abdecken können", erläutert Bäderland-Sprecher Michael Dietel. Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Bäder sind auf der Internetseite von Bäderland zu finden.

Sonnencreme-Spender in vier Freibädern

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr in vier Freibädern kostenlose Sonnencreme - im Kaifu-Bad, im Freibad in Billstedt, im Bondenwald-Freibad und im Naturbad Stadtparksee. Bäderland stellt die Sonnencreme gemeinsam mit den Asklepios Kliniken in Spendern zur Verfügung.

Badesaison an Seen und in Naturbädern schon gestartet

Neben Bäderland gibt es in Hamburg noch andere Freibad-Anbieter. Das Poseidon Bad in Eidelstedt ist beispielsweise schon seit Mai geöffnet. Außerdem ist im Mai die Badesaison an den 16 offiziellen Badestellen an Hamburger Seen und in Naturbädern losgegangen. Bis September wird dort regelmäßig die Wasserqualität kontrolliert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.06.2024 | 08:00 Uhr