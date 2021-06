Alkohol-Regeln: Polizei will Ausgehviertel kontrollieren Stand: 04.06.2021 18:36 Uhr Ab Freitag gibt es in Hamburgs Szenevierteln strengere Alkohol-Regeln. Hintergrund sind die massiven Corona-Verstöße vom vergangenen Wochenende im Schanzenviertel und auf St. Pauli. Die Polizei will diese Bereiche nun stärker kontrollieren.

Die Beamten und Beamtinnen wollen auf alles vorbereitet sein, deshalb werden in der Schanze und auf St. Pauli an diesem Wochenende mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei plus Spezialeinheit für den Notfall bereitstehen. Gemeinsam mit dem Bezirksamt sollen die Einsatzkräfte Restaurants, Bars und Kioske kontrollieren.

AUDIO: Kontrollen im Schanzenviertel (1 Min) Kontrollen im Schanzenviertel (1 Min)

Besondere Alkohol-Regeln in "Hotspots"

Denn als Konsequenz der Geschehnisse von vergangener Woche gilt ab Freitag für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort in dieser Zeit nicht erlaubt.

Weitere Informationen Alkoholverbot in Hamburg: Wo und wann? Hamburg lockert das flächendeckende Verbot für öffentlichen Alkoholkonsum. Es ist nur noch an einigen Stellen untersagt. mehr

Am vergangenen Wochenende waren in der Schanze Tausende Menschen zusammengekommen, Flaschen flogen auf Beamtinnen und Beamte, die Polizei musste das Schulterblatt räumen. Wegen des Sommerwetters ist damit zu rechnen, dass es in den Szenevierteln auch an diesem Wochenende voll wird. Die Polizei appellierte deshalb nachdrücklich an alle Menschen in Hamburg, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2021 | 17:00 Uhr