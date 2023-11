Alarm am Hamburger Flughafen: Bewaffneter fährt mit Auto auf Vorfeld

Stand: 04.11.2023 21:35 Uhr

Am Samstagabend soll ein Bewaffneter am Flughafen in Hamburg gesehen worden sein. Der Flugverkehr ist derzeit komplett eingestellt. Bei der Landes- und Bundespolizei herrscht Großalarm.