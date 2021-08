Aktueller Bahnstreik trifft auch wieder Pendler in Hamburg Stand: 23.08.2021 16:21 Uhr Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der am frühen Montagmorgen begann, hat auch große Auswirkungen auf Hamburg. Betroffen sind bis Mittwoch früh der Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahn.

Pendlerinnen und Pendler brauchen bis Mittwochmorgen im Großraum Hamburg wieder starke Nerven. Bei der S-Bahn fallen vermutlich mehr als zwei Drittel der Züge aus. Es gibt aber wie beim Streik vor zehn Tagen einen Grundfahrplan. Die drei Hauptlinien, die jede Haltestelle abdecken, sollen möglichst alle 20 Minuten fahren. Es sind die S1, die S3 und die S21. Die anderen Linien fallen aus. Ein S-Bahnsprecher sagte im Vorfeld des Streiks: "Das Wichtigste für unsere Kunden ist ein verlässliches Angebot. Wir werden alles dafür tun." Sollte doch mehr Zugpersonal arbeiten, verstärke man die am stärksten genutzte S3.

Keine längeren S-Bahn-Züge im Einsatz

Extralange Züge mit neun Waggons kann die S-Bahn nicht einsetzen, weil die Bahnsteige dafür nur zwischen Neugraben und Elbgaustraße ausreichen. Das Lokpersonal zum An- und Abkoppeln der drei Zusatzwaggons fehlt, denn die S3 fährt die ganze Strecke zwischen Stade und Pinneberg.

Der Metronom fährt normal, aber die Fern- und Regio-Züge der Deutschen Bahn sind vom GDL-Streik betroffen - nur jeder Vierte soll rollen.

Hauptbahnhof: Viele Bahnsteige leer

Nach Angaben der Deutschen Bahn war die Lage an den Bahnhöfen im Norden am Montagmorgen ruhig. Fahrgäste hätten sich augenscheinlich auf den Streik eingestellt, sagte eine Bahnsprecherin. Leere Bahnsteige gab es am Montagvormittag im Hamburger Hauptbahnhof an den Gleisen der Deutschen Bahn. Die Bahnsteige der S-Bahn waren hingegen voll. Außerdem bildete sich eine Schlange vor dem Reisezentrum der Deutschen Bahn, zumeist mit Touristinnen und Touristen, die versuchen die Stadt zu verlassen.

AUDIO: Lange Schlange vor Reisezentrum am Hamburger Hauptbahnhof (1 Min) Lange Schlange vor Reisezentrum am Hamburger Hauptbahnhof (1 Min)

