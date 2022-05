Stand: 08.05.2022 12:38 Uhr Aktivoli: Börse für ehrenamtliches Engagement

Unter dem Motto "Leinen los fürs Ehrenamt" findet am heutigen Sonntag die 23. Aktivoli Freiwilligenbörse in der Handelskammer und auf dem Ehrenhof des Hamburger Rathauses statt. Noch bis 17 Uhr präsentieren rund 150 Aussteller ihre gemeinnützigen Projekte. Die Börse gibt Projekten und Freiwilligenorganisationen die Möglichkeit, ehrenamtlich Engagierte zu werben. Gleichzeitig können sich Interessierte informieren und mit den Ausstellern in Kontakt kommen. | Sendedatum NDR 90,3: 08.05.2022 13:00