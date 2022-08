Stand: 22.08.2022 12:43 Uhr Aktivisten fordern Bleiberecht für Drittstaaten-Geflüchtete

Aktivistinnen und Aktivisten haben am Montag die Räume der Bürgerschaftsfraktion der Grünen in Hamburg besetzt. Sie fordern ein Bleiberecht für Drittstaaten-Geflüchtete aus der Ukraine. Das sind Menschen, die aus anderen Ländern kommen - und vor dem Krieg in der Ukraine gelebt, studiert oder gearbeitet haben. Am Abend ist dazu auch eine Kundgebung am Jungfernstieg geplant. | Sendedatum NDR 90,3: 22.08.2022 13:00

