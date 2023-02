Aktivisten am Stephansplatz festgeklebt - Staus in der Innenstadt Stand: 23.02.2023 16:11 Uhr Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Donnerstagnachmittag in der Hamburger Innenstadt mit einer Aktion den Auto-Verkehr teilweise lahmgelegt.

Die sechs Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich auf der Fahrbahn im Bereich Gorch-Fock-Wall/Stephansplatz fest. Mehrere genervte Autofahrer stiegen aus und versuchten, die Protestierenden von der Straße zu bekommen.

Der Gorch-Fock-Wall ist stadteinwärts gesperrt, die Polizei leitet den Verkehr um. Es kam in dem Bereich zu Staus. Die Polizei rückte an, um die festgeklebten Aktivisten und Aktivistinnen von der Straße zu lösen. In der Vergangenheit war es den Einsatzkräften häufig gelungen, solche Blockadeaktionen innerhalb von zwei Stunden zu lösen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.02.2023 | 16:00 Uhr