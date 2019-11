Stand: 24.11.2019 11:54 Uhr

Aktionstag in Hamburg gegen Gewalt gegen Frauen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen finden in Hamburg am Montag zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen statt. Im Mittelpunkt stehen Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt. Schätzungen zufolge erlebt jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt. Betroffen sind Frauen aus allen sozialen Schichten.

Brötchentüten mit Beratungsangeboten

Auf Hilfsangebote macht die Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" der Hamburger Bäckerinnung aufmerksam. Ab Montag werden wieder 40.000 Brötchentüten verteilt, auf denen Adressen von Hamburger Beratungsangeboten und auch die Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons gedruckt sind. Das ist jederzeit erreichbar.

Flagge am Rathausbalkon

Am Nachmittag wird auf dem Rathausbalkon mit Terre des Femmes eine Flagge mit der Aufschrift "Frei leben - ohne Gewalt" gehisst. Zudem lädt Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Rathaus zum Senatsempfang für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfs- und Beratungsangeboten ein. Auf Initiative der Zonta Clubs in Hamburg werden zahlreiche Gebäude orange angeleuchtet, darunter das Museum der Arbeit, das Schmidts Tivoli und die Altonaer Fischauktionshalle. Zonta ist ein weltweites Netzwerk berufstätiger Frauen in Führungspositionen, das sich für die Rechte der Frauen einsetzt. Abends gibt es einen Gottesdienst von und für Frauen in der Dreieinigkeitskirche in St. Georg.

Zahlreiche Straftaten gegen Frauen registriert

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2018 in Hamburg 1.390 Frauen und Mädchen Opfer von "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung". Darunter fallen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Übergriffe und Belästigungen und sexuelle Übergriffe mit Todesfolge. Betroffen von besonders schweren Fällen - einschließlich Fällen mit Todesfolge - waren rund 200 Frauen und Mädchen in Hamburg. In dieser Gruppe waren 75,5 Prozent der Opfer mit dem oder den Tatverdächtigen verwandt oder bekannt. 8.166 weibliche Personen wurden 2018 in Hamburg Opfer eine Körperverletzung. 23,6 Prozent der Täter kamen in dieser Gruppe aus der Familie.

Hohe Dunkelziffer

Die Polizei vermutet allerdings eine hohe Dunkelziffer. Schätzungen gehen davon aus, dass lediglich 20 Prozent der Fälle bei häuslicher Gewalt angezeigt werden, 80 Prozent der Taten würden demnach nicht erfasst.

