Aktionstag in Hamburg gegen Gewalt an Frauen Stand: 25.11.2020 06:36 Uhr Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es heute mehrere Aktionen in Hamburg. Sie sollen darauf aufmerksam machen, dass Gewalt in vielen Familien Alltag ist.

"Gewalt kommt nicht in die Tüte", steht auf Brötchen-Tüten, die in Bäckereien in Hamburg in dieser Woche 40.000 ausgegeben werden. Die Kampagne will von Gewalt betroffene Frauen unterstützen und das Thema öffentlich machen. Denn Frauen gelinge es häufig nicht, dem Teufelskreis von Gewalt, Beschämung, Schuldgefühl und Ohnmacht zu entkommen, erklärte Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie ist Schirmherrin der Aktion.

Orangenes Leuchten und eine Rathaus-Flagge

Ein leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen die fünf Hamburger Zonta-Clubs. Die Frauen-Organisation lässt heute viele Gebäude in Hamburg in leuchtendem Orange erstrahlen, darunter die fünf Hauptkirchen, die Altonaer Fischauktionshalle und das Gebäude der Reederei Hapag-Lloyd. Schirmherrin dieser Aktion ist die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Zudem hisst Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen eine Flagge am Hamburger Rathaus.

Im vergangenen Jahr registrierte das Bundeskriminalamt 142.000 Fälle von Partnergewalt, jeden dritten Tag wurde in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

Weitere Informationen Bundeshilfetelefon zu Gewalt gegen Frauen Kostenlos, mehrsprachig und barrierefrei: Das Hilfetelefon berät unter der Nummer 08000 116 016 zu allen Formen der Gewalt gegen Frauen. Mehr Infos bei hamburg.de. extern Schutz vor Gewalt: Frauenhäuser in Hamburg Die Koordinierungs- und Servicestelle "24/7" bietet Frauen und ihren Kindern in Hamburg Hilfe bei Gewalt. extern

