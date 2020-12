Aktion im Hamburger Hafen: Weihnachtsbäume für Seeleute Stand: 11.12.2020 14:59 Uhr Diese hanseatische Tradition erfreut alle Jahre wieder die Seeleute: Bei Nieselregen wurden am Freitag den Besatzungen der Schiffe im Hamburger Hafen Weihnachtsbäume überbracht.

Mal wurden sie schwungvoll über die Reling geworfen, mal mit dem Tampen oder dem Bordkran auf die Schiffe gehievt. Der Tannenbaum soll an Bord für etwas weihnachtliche Stimmung für die Seeleute sorgen. Wegen der Corona-Krise können viele von ihnen in diesem Jahr an den Feiertagen nicht zu ihren Familien nach Hause.

Tradition im Hamburger Hafen

Die Aktion des Nordmann-Informationszentrums ist ein kleines Dankeschön an die Besatzungen für ihren harten Job auf den Meeren. Sie fand in diesem Jahr unter strengen Hygienemaßnahmen und mit weniger Menschen an Bord statt. Das Tannenbaumwerfen im Hafen hat bereits Tradition: Schon zum 24. Mal stieg die Aktion.

